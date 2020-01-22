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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu Letonya temsilcisi TTT Riga'ya'ya 83-51 yenildi.

22.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:58Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbolda FIBA Kadınlar Ligi A Grubu 11. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu temsilcisi TTT 'ya'ya 83-51 yenildi.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi TTT Riga, ilk çeyreğini 23-14 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına da 42-32 üstünlükle girdi.
Maçın kalan bölümünde de aradaki skor farkını açan TTT Riga, üçüncü periyotunu 66-45 önde götürdüğü mücadeleyi 83-51 kazandı.
Bu sonuçla TTT Riga gruptaki 3. galibiyetine ulaşırken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 9. yenilgisini yaşadı.

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Kaynak: AA

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