Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi A Grubu 11. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu Letonya
temsilcisi TTT Riga
'ya'ya 83-51 yenildi.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpiyat Spor
Merkezi'nde oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi TTT Riga, ilk çeyreğini 23-14 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına da 42-32 üstünlükle girdi.
Maçın kalan bölümünde de aradaki skor farkını açan TTT Riga, üçüncü periyotunu 66-45 önde götürdüğü mücadeleyi 83-51 kazandı.
Bu sonuçla TTT Riga gruptaki 3. galibiyetine ulaşırken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 9. yenilgisini yaşadı.