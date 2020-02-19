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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Mila Cavara (Bosna Hersek)Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural TopuzBLMA: Milapie 10, Whitcomb...

19.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:51Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Zoran Mitrovski (Kuzey ), Mila Cavara (Bosna Hersek)
Öznur Kablo: Olcay Çakır 6, Tuğçe Canıtez 7, Nicholls 4, Williams 14, Zandalasini 30, Ayşe Cora 7, Stokes 2, Sevgi Uzun 4, Esra Ural Topuz
BLMA: Milapie 10, Whitcomb 9, Williams 5, Peddy 2, Tchatchouang 10, Bankole 13, Bernies 5, Kamba 4, Farcy, Sequeira
1. Periyot: 22-13
Devre: 38-26
3. Periyot: 60-47
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi BLMA'yı 74-58 yendi.
Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bosna - Hersek, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor

Kaynak: AA

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