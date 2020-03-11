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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi...

11.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:38
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya ), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun
Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10
1. Periyot: 31-19
Devre: 48-34
3. Periyot: 68-53
Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Olcay Çakır, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor

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