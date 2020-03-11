Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro EnerjiHakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi...
11.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:38
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya ), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun
Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10
1. Periyot: 31-19
Devre: 48-34
3. Periyot: 68-53
Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya ), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun
Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10
1. Periyot: 31-19
Devre: 48-34
3. Periyot: 68-53
Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Olcay Çakır, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor
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