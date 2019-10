Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Şahinbey KarataşHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Zdenko Tomasovic ( Slovakya ), Kristaps Konstantinovs ( Letonya Basketbol : Hagins 14, Murat Göktaş 4, Crawford 6, Vasiliauskas 5, Rich 17, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva 3, Jelovac 3, Erol Can Çinko 3, Sanders 3, Metehan Akyel 5, Can Uğur Öğüt 3Brose Bamberg: Lee 13, Weidemann, Olinde 4, Sengfelder 11, Marei 8, Kameron Taylor 11, Mclean 9, Harris11, Obasohan 4, Carrera 2, Bryce Taylor 3,1. periyot: 14-25Devre: 32-443. periyot: 44-53Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımına 76-66 yenildi.