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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Gaziantep Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 85-81 yendi.

05.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:08Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Gaziantep Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 85-81 yendi.
Başkent Riga ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde kapatan VEF Riga, soyunma odasına da 44-37 üstünlükle gitti.
Ev sahibi ekip, 3. periyotta farkı 9 sayıya (68-59) çıkardı ancak Gaziantep Basketbol, son 10 dakikadaki performansıyla maçı 85-81 kazandı.
Gaziantep Basketbol'da forma giyen Jason Rich, 25 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
Gaziantep Basketbol, gruptaki ilk galibiyetini, VEF Riga ise 3. yenilgisini aldı.

basketbol, Gaziantep, Riga, Spor

Kaynak: AA

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