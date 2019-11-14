Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar takımına 69-67 yenildi.

14.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:32Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında , deplasmanda 'nın Iberostar takımına 69-67 yenildi.
San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.
İkinci yarıda daha iyi hücum yapan konuk ekip Gaziantep Basketbol, maçın üçüncü periyotunu 54-47 önde geçmesine rağmen son çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmayı 69-67 kaybetti.
Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Iberostar'dan Marcelinho Huertas oldu.
Bu galibiyetle Iberostar, grubunda 5'te 5 yaparken, Gaziantep Basketbol ise dördüncü yenilgisini aldı.

Gaziantep, basketbol, İspanya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
01:38 Fransız teknik direktör Arsene Wenger FIFA'da çalışacak
01:18 Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
00:54 Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı
00:32 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
00:08 (Özel haber) Gümüşhanespor Başkanı Yunus Emre Durmuş: "Ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı...
23:39 Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım
22:51 Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
21:36 Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
14.11.2019 01:58:53