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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Valentin Oliot (Fransa) Teksüt Bandırma: Hummer 20, Kalinoski 16, Prewitt 22, Smith 10, Terry 8, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 2, Rıdvan Öncel, Alperen Şengün 4, Erkan YılmazAnwil: Dowe 10, Ledo 17, Simon 11,...

20.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:09Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Luis Castillo ( ), Lorenzo Baldini ( ), Valentin Oliot ( )

Teksüt : Hummer 20, Kalinoski 16, Prewitt 22, Smith 10, Terry 8, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 2, Rıdvan Öncel, Alperen Şengün 4, Erkan Yılmaz
Anwil: Dowe 10, Ledo 17, Simon 11, Wroten 25, Sulima 2, Jones 15, Freimanis 5, Szewczyk 2, Wadowski, Karolak
1. Periyot: 18-22
Devre: 42-41
3. Periyot: 70-60

Beş faulle çıkan: 35.42 Ledo (Anwil)
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e 87-86 mağlup oldu.

Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip ilk periyodu 22-18 önde geçti. İkinci çeyreğin ortalarından itibaren baskısını arttıran Teksüt Bandırma, soyunma odasına 42-41 önde gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Prewitt ve Kalinoski ile sayılar üretti. 25. dakikayı 54-49 önde geçen Bandırma ekibi, kalan bölümde kontrolü elinde tuttu ve farkı açarak final periyoduna 70-60 önde girdi.

Final çeyreğine iyi başlayan Polonya temsilcisi Wroten'le etkili olduğu Teksüt Bandırma karşısında mücadeleyi 87-86 kazanmasını bildi.

Bandırma, İspanya, Fransa, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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