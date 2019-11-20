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Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Neptunas'a 86-80 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım bu skorla 6. maçındaki 4. yenilgisini aldı.

20.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:23Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi

Sompo Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Litvanya temsilcisi Neptunas'a 86-80 yenildi. Klaipeda kentinde Svyturio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 önde geçen ev sahibi ekip karşısında ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM 3. PERİYOTTA 5 SAYI ATTI

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibini 5 sayıda tutan Neptunas, son periyoda 62-45 önde giderken, salondan da 86-80 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın gruptaki 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.


basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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