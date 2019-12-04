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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.

04.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:14Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt , deplasmanda temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.
Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.
Etkili oyununu 2. yarıda da devam ettiren Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 68-58 galip durumda geçip, müsabakayı 96-76 kazandı.
Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda üçüncü galibiyetine ulaşırken, EB Pau-Lacq-Orthez ise beşinci mağlubiyetini aldı.

basketbol, Bandırma, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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