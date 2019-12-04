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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Blaz Zupancic (Slovenya)Türk Telekom: Muhammed Baygül 6, Campbell 9, Johnson 8, Wiltjer 16, Fall 21, Hunter 13, Metin Türen, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Enes TaşkıranSIG Strasbourg: Grant 14, Inglis 6, Reynolds...

04.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:36Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Antonio Conde ( ), Sasa Maricic (Sırbistan), Blaz Zupancic ( )
Türk Telekom: Muhammed Baygül 6, Campbell 9, Johnson 8, Wiltjer 16, Fall 21, Hunter 13, Metin Türen, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Enes Taşkıran
SIG Strasbourg: Grant 14, Inglis 6, Reynolds 6, York 13, Scrubb 14, Trice 5, Traore 15, Nzeulie 5, Serron 3, Dallo 2
1. Periyot: 15-24
Devre: 38-42
3. Periyot: 62-65
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında sahasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 yenildi.
Türk Telekom, bu sonuçla grupta 2. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 7. dakikası 15-15'lik eşitlikle geçildi. Daha sonra savunma ve hücumda iyi bir görüntü sergileyerek 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.
SIG Strasbourg, ikinci periyodun başında farkı çift haneye çıkardı: 15-26. Çeyreğin son bölümünde üst üste sayılar bulan Türk Telekom, farkı 4 sayıya indirirken, SIG Strasbourg soyunma odasına 42-38 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü periyodu 65-62 geride kapatan Türk Telekom, 32. dakikada Fall'un basketiyle 67-67'lik beraberliği yakaladı. Son 3 dakikaya 76-73 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle girilirken, Türk Telekom kalan bölümde hücumda üretken olamadı. Karşılaşma, 83-75 SIG Strasbourg'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Türk Telekom'dan Fall oldu.

Türk Telekom, Slovenya, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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