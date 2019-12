Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: BJK AkatlarHakemler: Manuel Mazzoni ( İtalya ), Marius Ciulin ( Romanya ), Sergei Beliakov (Rusya) Beşiktaş Sompo Sigorta : Theodore 12, Gotcher 12, McKissic 24, Burak Can Yıldızlı 8, Oğuz Savaş 7, Samet Geyik 8, İsmet Akpınar 13, Sabahattin Can Göndür 5, Djurisic 9PAOK: Lewis 9, Best 15, Schizas 3, Egekeze 8, Sarikopoulos 6, Margaritis, Wiggins 25, Smith 6, Knowles 11, Tsochlas, Chatzinikolas1. periyot: 25-18Devre: 51-413. periyot: 79-595 faulle çıkan: 38.09 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 98-83 yendi.Ev sahibi ekip, McKissic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.PAOK, ikinci periyotta Wiggins'in basketleriyle aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi takım üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünü elinde tuttu ve devre arasına 51-41 üstün girdi.Beşiktaş Sompo Sigorta, üçüncü çeyreğe Gotcher'ın üst üste bulduğu 4 üç sayılık basketle 12-0'lık seriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 24 sayıya (71-47) kadar çıkardığı üçüncü periyodu 79-59 önde bitirdi.Konuk ekip, son periyotta sert savunma ve iyi hücum yaparak farkı düşürse de Beşiktaş Sompo Sigorta, mücadeleden 98-83 galip ayrıldı.Ev sahibi takımda McKissic, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. PAOK'ta Wiggins, 25 sayı kaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.Öte yandan karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların eski basketbolcularından Osman Kerimol'un vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.