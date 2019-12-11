Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Ankara
Hakemler: Tomas Jasevicius ( Litvanya
), Martin Vulic ( Hırvatistan
), Beniamino Manuel Attard ( İtalya
)
Türk Telekom: Campbell 5, Muhammed Baygül 8, Johnson 15, Metin Türen 3, Fall 15, Hunter 24, Şafak Edge 2, Wiltjer 11, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Efe Beşok
UNET Holon: Caupain 8, Foster 14, Richardson 5, Cline 19, Howell 8, Delgado 8, Pnini 3, Harrush 2, Thompson 2, Simhon 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 49-34
3. Periyot: 66-52
Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Harrush (Unet Holon)
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında İsrail temsilcisi UNET Holon'u 85-71 yendi.
Türk Telekom'u galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı.
Başkent ekibi, gruptaki 6. galibiyetini, UNET Holon ise 5. yenilgisini aldı.