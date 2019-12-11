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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Türk Telekom: Campbell 5, Muhammed Baygül 8, Johnson 15, Metin Türen 3, Fall 15, Hunter 24, Şafak Edge 2, Wiltjer 11, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Efe BeşokUNET Holon: Caupain 8,...

11.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:32Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Tomas Jasevicius ( ), Martin Vulic ( ), Beniamino Manuel Attard ( )
Türk Telekom: Campbell 5, Muhammed Baygül 8, Johnson 15, Metin Türen 3, Fall 15, Hunter 24, Şafak Edge 2, Wiltjer 11, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Efe Beşok
UNET Holon: Caupain 8, Foster 14, Richardson 5, Cline 19, Howell 8, Delgado 8, Pnini 3, Harrush 2, Thompson 2, Simhon 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 49-34
3. Periyot: 66-52
Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Harrush (Unet Holon)
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında İsrail temsilcisi UNET Holon'u 85-71 yendi.
Türk Telekom'u galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı.
Başkent ekibi, gruptaki 6. galibiyetini, UNET Holon ise 5. yenilgisini aldı.

Türk Telekom, Hırvatistan, Litvanya, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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