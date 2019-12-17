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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Şahinbey Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Valentin Oliot (Fransa)Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 13, Vasiliauskas 6, Erol Can Çinko 13, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 6, Metehan Akyel 3, Batuhan Dikmen, Murat GöktaşERA Nymburk: Benda...

17.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:45Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Şahinbey

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas ( ), Valentin Oliot (Fransa)
: Orhan Haciyeva 9, Crawford 13, Vasiliauskas 6, Erol Can Çinko 13, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 6, Metehan Akyel 3, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş
ERA Nymburk: Benda 11, Dalton 2, Rogic 14, Hankins 14, Hruban 22, Booker 8, Kriz 1, Paterka 3, Bohacik 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 39-41
3. Periyot: 52-54
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 79-69 yenildi.

Gaziantep, basketbol, Litvanya, Spor

Kaynak: AA

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