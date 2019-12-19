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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

19.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:12Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Sompo Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.
Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyodu 22-21 üstün tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta devreyi 44-37 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta etkili bir performans gösteren ve 4'üncü periyoda 56-53'lük skorla önde giren Casademont Zaragoza, sahadan 80-73 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından grubundaki 6'ncı yenilgisini elde etti.

basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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