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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Brose ArenaHakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan...

09.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:02Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Brose Arena
Hakemler: Nicolas Maestre ( ), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik ( )
Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8
Gaziantep : Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7
1. Periyot: 15-21
Devre: 42-40
3. Periyot: 73-64
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 86-81 mağlup oldu.
Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.

Brose Bamberg, basketbol, Slovakya, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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