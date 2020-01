Salon: ŞahinbeyHakemler: Tomas Jasevicius ( Litvanya ), Sergei Beliakov (Rusya), Kristaps Konstantinovs ( Letonya Basketbol : İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Hacıyeva 3, Crawford 6, Rich 7, Ivan Buva 8, Butuhan Dikmen, Murat Göktaş, Vasiliauskas 8, Jelovac 12, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 13, Can Uğur Öğüt 5Iberostar Tenerife: Huertas 9, Salin 17, Diez 10, White 12, Bogris 5, Yusta 9, Gielo, Shermadini 20, Lopez 3, Guerra 2, Cabrera, Konate 11. Periyot: 14-20Devre: 30-453. Periyot: 46-69Beş faulle çıkan: 33.45 Gielo (Iberostar Tenerife)Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 12. haftasında İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'ye 88-65 yenildi.