Salon: Şahinbey KarataşHakemler: Antonio Conde ( İspanya ), Valentin Oliot (Fransa), Geert Jacobs ( Belçika Basketbol : Orhan Hacıyeva 19, Vasiliuskas 16, Erol Can Çinko 2, Rich 13, Metehan Akyel 8, İsmail Cem Ulusoy 2, Jelovac 14, Can Uğur Öğüt 12Mornar Bar: Hunt 12, Whitehead 24, Pavic 2, Waller 3, Vranjes 9, Jelenic, Sehovic 11, Vujosevic, Markota 5, Bjelica 131. Periyot: 24-25Devre: 47-433. Periyot: 66-61Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 14. ve son hafta maçında konuk ettiği Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 86-79 yendi.Sekiz takımlı grubu 6. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, organizasyona veda etti.