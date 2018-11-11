Basketbol Gençler Ligi: Ted Ankara Kolejliler: 72 - Banvit: 81

Basketbol Gençler Ligi B Grubu 7. hafta müsabakasında Banvit
'i konuk eden TED Ankara Kolejliler
karşılaşmayı 72-81 kaybetti.
TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Altuğ Köselerli, Heybet Nasıroğlu, Berk Beşgen hakem üçlüsü yönetti. Maçın birinci periyodu konuk ekibin 19-24 üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi TED Ankara Kolejliler ikinci periyodu 48-46, ikinci periyodu 56-64 önde tamamlarken, konuk ekip son periyodda durumu 72-81 yaparak maçın galibi oldu. - ANKARA
11 Kasım 2018 Pazar 17:47