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Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 95 - Zalgiris: 100

Erkek basketbol takımları arasında Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris, TOFAŞ'ı 100-95 yendi.

15.09.2019 16:51
Erkek basketbol takımları arasında Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris, TOFAŞ'ı 100-95 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde TOFAŞ ile Zalgiris karşı karşıya geldi.
Maçın ilk periyodu 25-19 TOFAŞ üstünlüğü ile biterken, Zalgiris devreyi 51-50 önde kapattı.
TOFAŞ, üçüncü periyodu 81-73 önde geçerken, son çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Zalgiris, maçı 100-95 kazandı.
Bu sonuçla Zalgiris turnuvayı beşinci, TOFAŞ ise altıncı tamamladı.
Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 95 - Zalgiris: 100

basketbol, Litvanya, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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