Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 7'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ (Sakarya)<br><br>15.15 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)<br><br>17.30 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)<br><br>15.15 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Şahinbey)<br><br>17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)<br><br>20.00 Galatasaray-Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>16.00 OGM Ormanspor-Selçuklu Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>17.00 Artvin Belediyespor-Bursaspor (Çoruh Üniversitesi)<br><br>18.00 Düzce Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)<br><br>18.30 Yalova Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Yalova 90. Yıl)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Finalspor-Ankara DSİ (Bursa Atatürk)<br><br>16.00 Petkimspor-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi Basketbol (ENKA)<br><br>18.00 Akhisar Belediyespor-Karesispor (Akhisar Belediye)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>14.00 Bandırma Kırmızı-Edirnespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>14.00 Mersin Üniversitesi-İstanbulgücü (Mersin Üniversitesi)<br><br>14.00 Çankaya Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik (Arı Koleji Olimpik)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Akdeniz Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)<br><br>14.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (Urla 12 Eylül)<br><br>15.00 Elazığ İl Özel İdare-Bayraklı Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)<br><br>15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-A Koleji (Edremit)<br><br>16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)<br><br>6 Aralık Perşembe: <br><br>14.00 Galatasaray Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)