Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 9'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)<br><br>15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)<br><br>17.30 Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)<br><br>15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (BJK Akatlar)<br><br>17.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)<br><br>20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol (Ahmet Cömert)<br><br>14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)<br><br>14.00 Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>16.00 Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)<br><br>16.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)<br><br>16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)<br><br>16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)<br><br>18.30 Yalova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)<br><br>Yarın: <br><br>15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)<br><br>16.00 Karesispor-Finalspor (Kurtdereli)<br><br>16.00 Ankara DSİ-Artvin Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)<br><br>17.00 Bursaspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)<br><br>17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Manisa Atatürk)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>17.00 Selçuklu Basketbol-Edirnespor (Selçuklu Belediyesi)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>13.30 Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare (TOBB Etü)<br><br>15.00 A Koleji-Mersin Üniversitesi (Durugöl Recep Kara)<br><br>18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Edip Buran)<br><br>18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yeni Artuklu)<br><br>14.00 Akdeniz Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)<br><br>14.00 İstanbulgücü-Yalova VIP Gençlik (Caferağa)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)