Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>18.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)<br><br>20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)<br><br>20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)<br><br>5 Aralık Çarşamba: <br><br>18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)<br><br>18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)<br><br>20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>6 Aralık Perşembe: <br><br>19.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)