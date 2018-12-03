03 Aralık 2018, 10:22
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Basketbol: Haftanın Programı

Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Darüşşafaka Tekfen- Galatasaray (Ayhan Şahenk)

20.15 Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe- Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 Aralık Çarşamba:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)

18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.15 Banvit- Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

6 Aralık Perşembe:

19.00 Gaziantep Basketbol- Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey) Ayhan Şahenk,basketbol
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:22



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