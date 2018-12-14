Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)<br><br>15.15 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)<br><br>17.30 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)<br><br>20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray (Sakarya)<br><br>15.15 Banvit-Darüşşafaka Tekfen (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>17.30 Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara)<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Kadir Has Kongre Merkezi)<br><br>14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)<br><br>14.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)<br><br>14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)<br><br>17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Kocaeli Atatürk)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>16.00 OGM Ormanspor-Karesispor (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>17.00 Artvin Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Çoruh Üniversitesi)<br><br>18.00 Düzce Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Finalspor-Yalova Belediyespor (Bursa Atatürk)<br><br>17.00 Edirnespor-Ankara DSİ (Mimar Sinan)<br><br>18.00 Akhisar Belediyespor-Petkimspor (Akhisar Belediye)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>17.00 Selçuklu Basketbol-Bursaspor (Selçuklu Belediyesi)<br><br>18.30 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>14.00 Çankaya Üniversitesi-A Koleji (Arı Koleji Olimpik)<br><br>14.00 Mersin Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Mersin Üniversitesi)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi (Urla 12 Eylül)<br><br>14.00 İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi (Caferağa)<br><br>15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edremit)<br><br>16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Elazığ İl Özel İdare)<br><br>17.00 Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın (Yalova 90. Yıl)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Ahmet Cömert)