Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki maçları nedeniyle ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Servet Tazegül)<br><br>14.00 Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>14.00 Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)<br><br>16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara)<br><br>16.00 İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)<br><br>16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Antakya)<br><br>16.30 Canik Belediyespor-Beşiktaş (Mustafa Dağıstanlı)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>16.00 OGM Ormanspor-Edirnespor (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>17.00 Artvin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çoruh Üniversitesi)<br><br>18.00 Düzce Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)<br><br>18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Yalova 90. Yıl)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Finalspor-Bursaspor (Bursa Atatürk)<br><br>16.00 Petkimspor-Karesispor (İzmir ENKA)<br><br>18.00 Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ (Akhisar Belediye)<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>14.00 Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>13.30 Nesibe Aydın-Urla Belediyespor (Ankara TOBB ETÜ)<br><br>15.00 A Koleji-Edremit Belediyesi Gürespor (Durugöl Recep Kara)<br><br>16.00 Bayraklı Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)<br><br>18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Akdeniz Üniversitesi (Edip Buran)<br><br>Yarın: <br><br>13.30 İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi (Caferağa)<br><br>14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Yeni Artuklu)<br><br>17.00 Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi (Yalova 90. Yıl)<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)