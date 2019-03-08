Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta müsabakaları oynanacak.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)<br><br>15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-buyuksehir-belediyespor/' title='İstanbul Büyükşehir Belediyespor'>İstanbul Büyükşehir Belediyespor</a> (Sinan Erdem)<br><br>17.30 Banvit-TOFAŞ (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)<br><br>15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)<br><br>17.30 Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)<br><br>11 Mart Pazartesi: <br><br>19.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum (Ahmet Cömert)<br><br>14.00 Gündoğdu Adana Basketbol- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-universitesi/' title='İstanbul Üniversitesi'>İstanbul Üniversitesi</a> (Menderes)<br><br>14.00 OGM Ormanspor-Hatay <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/buyuksehir-belediyespor/' title='Büyükşehir Belediyespor'>Büyükşehir Belediyespor</a> (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)<br><br>17.00 İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor (Kocaeli Atatürk)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>14.00 Çukurova Basketbol-Mersin <a class='keyword' href='/buyuksehir-belediyespor/' title='Büyükşehir Belediyespor'>Büyükşehir Belediyespor</a> (Servet Tazegül)<br><br>12 Mart Salı: <br><br>19.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Metro Enerji)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>16.00 OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>17.00 Artvin Belediyespor-Ankara DSİ (Çoruh Üniversitesi)<br><br>17.00 Edirnespor-Konyaspor (Mimar Sinan)<br><br>18.00 Düzce Belediyespor-Bursaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Finalspor-Karesispor (Bursa Atatürk)<br><br>16.00 Petkimspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (İzmir ENKA)<br><br>18.00 Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Akhisar Belediye)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>14.00 Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>13.30 Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor (TOBB ETÜ)<br><br>15.00 A Koleji-Yalova VİP Gençlik (Durugöl Recep Kara)<br><br>16.00 Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi (Bayraklı <a class='keyword' href='/mustafa-kemal-ataturk/' title='Mustafa Kemal Atatürk'>Mustafa Kemal Atatürk</a>)<br><br>18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim (Edip Buran)<br><br>Yarın: <br><br>13.30 İstanbulgücü-Çankaya Üniversitesi (Caferağa)<br><br>14.00 Akdeniz Üniversitesi- <a class='keyword' href='/istanbul-universitesi/' title='İstanbul Üniversitesi'>İstanbul Üniversitesi</a> Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)<br><br>15.30 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Yeni Artuklu)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)