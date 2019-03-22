Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.<br><br>Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka (Sakarya)<br><br>15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)<br><br>17.30 Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)<br><br>15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)<br><br>17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)<br><br>25 Mart Pazartesi: <br><br>19.00 Darüşşafaka Tekfen-Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Menderes)<br><br>14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)<br><br>14.00 Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor (Servet Tazegül)<br><br>14.00 Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>16.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)<br><br>17.30 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)<br><br>Türkiye Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>17.00 Artvin Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Çoruh Üniversitesi)<br><br>18.00 Düzce Belediyespor-Karesispor (Kalıcı Konutlar Merkez)<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Finalspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Bursa Atatürk)<br><br>16.00 Ankara DSİ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)<br><br>17.00 Edirnespor-Bursaspor (Mimar Sinan)<br><br>17.00 Konyaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)<br><br>18.00 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor (Akhisar Belediye)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.00 Bandırma Kırmızı-Petkimspor (Banvit Kara Ali Acar)<br><br>Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi<br><br>Bugün: <br><br>13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP Gençlik (TOBB ETÜ)<br><br>15.00 A Koleji-Çankaya Üniversitesi (Ordu Atatürk)<br><br>18.00 Bayraklı Belediyespor-İstanbulgücü (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)<br><br>18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Elazığ İl Özel İdare (Edip Buran)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Akdeniz Üniversitesi-Urla Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)<br><br>15.30 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi (Yeni Artuklu)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)<br><br>16.00 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Galatasaray Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)