Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol
Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket ( Ankara
)
18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.15 Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)
20.15 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor
ve Etkinlik)
27 Şubat Perşembe:
18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
20.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.