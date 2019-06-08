Basketbol: Hazırlık maçı

2019 FIBA Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Belarus
'u 76-56 mağlup etti. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Letonya
'nın başkenti Riga
'da oynanan ve ilk yarısını 37-28 önde tamamladığı hazırlık müsabakasında sahadan 76-56 galip ayrıldı.
Milliler, Riga'da yaptığı ilk hazırlık maçında da Letonya'yı 62-47 mağlup etmişti. Böylece Letonya'daki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Türkiye'ye dönecek.
Türkiye, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada Macaristan
, İtalya
ve Slovenya
ile C Grubu'nda mücadele edecek.
Kaynak: AA
Spor