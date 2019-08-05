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Basketbol: Hazırlık maçı

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti.

05.08.2019 23:44 Basketbol: Hazırlık maçı
2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına devam eden milliler, Fransa ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Milli takım, Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 22-17 geride tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 34-33 üstün gitti.
Fransa, üçüncü çeyreği 56-54 önde tamamlasa da son periyotta kontrolü tekrar eline geçiren Türkiye, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.
Milli takımda Cedi Osman, kaydettiği 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlı ekipte Furkan Korkmaz 15, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Fransa'da ise Anadolu Efes'te forma giyen Adrien Moerman 12, Evan Fournier ise 10 sayı kaydetti.
Türkiye, Fransa'daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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