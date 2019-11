Basketbol: ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat BükerFrutti Extra Bursaspor : Olaseni 11, Freeman 19, Jones Jr. 12, Jones Iii 16, Evren Büker, Riley 2, Ender Arslan 15, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 7Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol : Eldridge 2, Andrews 17, Hayes 18, Mert Celep 12, Robert 19, Saffold 11, Mükremin Deniz Kılıçlı1. Periyot: 26-13Devre: 35-263. Periyot: 57-495 faulle çıkan: 38.53 Olaseni (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 84-79 mağlup etti.Maça Jones Jr. ve Freeman'ın etkili oyunuyla hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, 2. dakikayı 7-0 üstün geçti. Dış atışlarda Freeman ve Jones Jr.'la skor üreten Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 26-13 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Hayes ve Mert Celep'in üç sayılık basketleriyle toparlanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 16. dakikada farkı 4 sayıya (28-24) indirdi. Jones Jr. ve Freeman'ın basketleriyle kontrolü elinde tutan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 35-26 galip durumda gitti.Üçüncü çeyreğe Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol daha etkili başladı. İstanbul temsilcisi, Mert Celep'in üç sayılık ve Hayes'in pota altı basketleriyle fark 24. dakikada 3 sayıya (39-36) indi. Frutti Extra Bursaspor, Ender Arslan'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 9 sayıya (45-36) çıkarttı. Bu dakikadan sonra dengeli oynunu sürdüren Bursa temsilcisi, son çeyreğe 57-49 önde girdi.Son çeyrekte her iki ekipte daha sert bir oyun sergiledi. Bursa temsilcisi, Can Maxim Mutaf ve Perry James'in pota altından kazandırdığı sayılarla 33. dakikada farkı 12 sayıya (67-55) yükseltti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Saffold'un art arda bulduğu üç sayılık basketlerle 13-1'lik seri yapıp, 35. dakikada eşitliği yakaladı: 68-68. Frutti Extra Bursaspor'un üst üste hücumlardan eli boş dönmesini iyi değerlendiren konuk ekip, 37. dakikada ise farkı 4 sayıya (69-73) çıkarttı. Ardından taraftar desteğini arkasına alan Bursa temsilcisi, Ender Arslan, Jones Jr. ve Freeman'ın skorer oyunuyla tekrar kontrolü eline alarak maçı 84-79 kazandı.