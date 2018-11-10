Basketbol: Kadınlar 1. Ligi

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ahmet Bilal
Öztürk, Cihan Ceylan, Hanife
Aytül Pirim Yalova
VİP Gençlikspor: Merve Alkış 6, Gülizar Sezer 11, Betül Kalfalı 9, Olena Stashchuk 28, Ece Gül Eldek 3, Yaren Akdeniz
, Ceyda Domaç, Zeynep Zilan Şahin 2 Mersin Üniversitesi
: Selin Uzun, Çisem İncel 6, Cansu Yetiş 14, İlkay Maşa 10, Abigail Margaret Fogg 17, İrem Kanberoğlu 7, Öykü Taşkın 7, Nuran Tutsak 3, Melis Sağdıç
1. Periyot: 11-16 (Mersin Üniversitesi)
Devre arası: 34-30 (Yalova VİP Gençlikspor)
3. Periyot: 50-48 (Yalova VİP Gençlikspor)
5 Faul: Betül Kalfalı (Yalova VİP Gençlikspor) Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Mersin Üniversitesi, deplasmanda Yalova VİP Gençlikspor'u 64-59 mağlup etti.
Hanife,Ahmet Bilal
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:50