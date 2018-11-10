10 Kasım 2018, 21:50
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Basketbol: Kadınlar 1. Ligi

Basketbol: Kadınlar 1. Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Ahmet Bilal Öztürk, Cihan Ceylan, Hanife Aytül PirimYalova VİP Gençlikspor: Merve Alkış 6, Gülizar Sezer 11, Betül Kalfalı 9, Olena Stashchuk 28, Ece Gül Eldek 3, Yaren Akdeniz, Ceyda Domaç, Zeynep Zilan Şahin 2Mersin Üniversitesi: Selin Uzun, Çisem İncel 6, Cansu Yetiş...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ahmet Bilal Öztürk, Cihan Ceylan, Hanife Aytül Pirim

Yalova VİP Gençlikspor: Merve Alkış 6, Gülizar Sezer 11, Betül Kalfalı 9, Olena Stashchuk 28, Ece Gül Eldek 3, Yaren Akdeniz, Ceyda Domaç, Zeynep Zilan Şahin 2

Mersin Üniversitesi: Selin Uzun, Çisem İncel 6, Cansu Yetiş 14, İlkay Maşa 10, Abigail Margaret Fogg 17, İrem Kanberoğlu 7, Öykü Taşkın 7, Nuran Tutsak 3, Melis Sağdıç

1. Periyot: 11-16 (Mersin Üniversitesi)

Devre arası: 34-30 (Yalova VİP Gençlikspor)

3. Periyot: 50-48 (Yalova VİP Gençlikspor)

5 Faul: Betül Kalfalı (Yalova VİP Gençlikspor)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Mersin Üniversitesi, deplasmanda Yalova VİP Gençlikspor'u 64-59 mağlup etti. Hanife,Ahmet Bilal
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:50



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