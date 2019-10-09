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Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

09.10.2019 20:00Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!

İlki 1993'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları Kayseri'de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele etti.

KUPAYI HİDAYET TÜRKOĞLU TAKDİM ETTİ

Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 86-62 kazandı. Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kupalarını verdi.


Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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