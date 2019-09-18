Haberler » Spor » Haber

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turpİzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı 3, Warley 12, Grigalauskyte 15, Cado 18, Gizem Yavuz 15, Özge Kavurmacıoğlu 8, Nazlı Gökdemir 2, Melek Yusuoğlu 2, Yasemin GüneşÇukurova Basketbol: Şevval Akala 5, Melis Talay 7, Meltem Avcı...

18.09.2019 18:02Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
Salon: Kadir Has

Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp
İzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı 3, Warley 12, Grigalauskyte 15, Cado 18, Gizem Yavuz 15, Özge Kavurmacıoğlu 8, Nazlı Gökdemir 2, Melek Yusuoğlu 2, Yasemin Güneş
Çukurova Basketbol : Şevval Akala 5, Melis Talay 7, Meltem Avcı 6, İlayda Güner 6, Slonjsak 2, Marginean 12, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 7, Raushan Gültekin 3, Coffey 12
1. Periyot: 17-19
Devre: 36-30
3. Periyot: 55-46
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi.

Özge Kavurmacıoğlu, Meltem Avcı, Kadir Has, basketbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:46 Ahmet Ağaoğlu: "TFF'yi uyardık"
22:43 Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi
22:42 Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır
22:42 Beşiktaş, Bratislava maçına hazır
22:36 Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru
22:35 Canlı yayın duyurusu
22:19 Ahmet Ağaoğlu: "TFF'yi uyardık"