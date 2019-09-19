Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Sertan Kırklar, Eyüp
Ayhan, Ali Baran Tecirli
Adana Basketbol
: Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 3, Ivashchanka 20, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 14, Melis Uçar, Prince 21, Dikeoulaku 7
İzmit Belediyespor: Ezgi Manlacı 2, Warley 6, Grigalauskyte 15, Cado 21, Gizem Yavuz 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Defne Paylar, Silva Yengen, Doğa Topçu, Nazlı Gökdemir 10, Melek Yusufoğlu 6, Yasemin Güneş 8
1. Periyot: 14-18
Devre: 25-39
3. Periyot: 47-56
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde İzmit Belediyespor, Adana Basketbol'u 80-69 yendi.