Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

Salon: BJK
Akatlar
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ
), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan
), Vladimir Tsekov (Bulgaristan
) Beşiktaş
: Esra Erden Atacan 6, Mitchell 28, Kübra Siyahdemir 14, Akhator 18, Bahar Çağlar
10, Epoupa 7, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu 5, Bahar Yapar 2, Elif Bayram, Hilal Bayraktar, Egesu Kurtyemez
Wisla CANPACK: Mujovic 12, Rodriguez 17, Conde 10, Zurowska-Cegielska 7, Araujo 5, Oroszova 8, Zietara 6, Niedzwiedzka 6
1. Periyot: 25-11
Devre: 54-35
3. Periyot: 82-52
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası C Grubu 3. maçında konuk ettiği Polonya
ekibi Wisla CANPACK'i 100-71 yendi.
Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip sahadan ilk kez mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, gruptaki dördüncü maçında 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda Belarus
temsilcisi Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak.
Karadağ,Yunanistan,Bulgaristan,Beşiktaş
08 Kasım 2018 Perşembe 20:46