Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa
11 Nisan
Hakemler: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır
Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams
14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3
OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu
3, Miray Şahin
1. Periyot: 32-15
Devre: 52-39
3. Periyot: 64-46
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Tekin Özübir, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA