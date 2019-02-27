Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel
Deniz Pehlivan Çukurova
Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun
7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin
Üner, Gray 12, Meltem Avcı
7, Sera Özelçi 1 Beşiktaş
: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar
2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2
1. Periyot: 17-19
Devre: 44-32
3. Periyot: 69-52
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Çukurova Basketbol, yarı finalde yarın BOTAŞ ile karşı karşıya gelecek.
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Kaynak: AA