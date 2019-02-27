27 Şubat 2019, 17:27
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: 11 Nisan Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz PehlivanÇukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1Beşiktaş: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2,...

Salon: 11 Nisan


Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1

Beşiktaş: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 44-32

3. Periyot: 69-52

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Çukurova Basketbol, yarı finalde yarın BOTAŞ ile karşı karşıya gelecek. basketbol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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