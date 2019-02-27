27 Şubat 2019, 20:16
»»

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun ÖzHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay

1. Periyot: 10-22

Devre: 27-37

3. Periyot: 54-55

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe- Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kuzu, Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyespor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR