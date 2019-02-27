Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa
11 Nisan
Hakemler: Tahsin Kuzu
, Orkun Yurtdaş, Göksun
Öz Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Snytsina 21, Williams
24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın
6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal
, Hülya Çoklar 2, Harris 2 Mersin
Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa
Cado 7, Gülşah Gümüşay
1. Periyot: 10-22
Devre: 27-37
3. Periyot: 54-55
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe- Galatasaray
eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Kaynak: AA