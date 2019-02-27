27 Şubat 2019, 23:17
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve Fenerbahçe de derbide Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.

Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Mersin, Çukurova, basketbol, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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