28 Şubat 2019, 19:45
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga EdisÇukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8,...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis

Çukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3

BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8, Melis Gülcan 14, Kübra Erat 6

1. Periyot: 13-10

Devre: 30-30

3. Periyot: 43-48

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 2 Mart Cumartesi günü finalde karşılaşacak. Şanlıurfa, basketbol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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