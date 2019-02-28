28 Şubat 2019, 21:30
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz PehlivanMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8,...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş

1. Periyot: 5-9

Devre: 19-21

3. Periyot: 30-42

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak. Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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