Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Şanlıurfa
11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel
Deniz Pehlivan Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa
Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1 Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez
8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora
, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş
1. Periyot: 5-9
Devre: 19-21
3. Periyot: 30-42
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak.
Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA