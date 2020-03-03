Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana
Atatürk
Hakemler: Erhan Gürsel, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Birevim Elazığ
İl Özel İdare: Nazlı Güngör, Young 9, Williams 4, Miray Şahin, Vaughn 24, Sanem Gamze Zeren 8, Kübra Erat 7, Slonjsak 16, Nevin Kristen Vatansever 9
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 22, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 20, Putnina 22, Zellous 9, Bahar Öztürk 6, Talbert 12, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 25-25
Devre: 40-50
3. Periyot: 58-78
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çankaya Üniversitesi, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.
Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.