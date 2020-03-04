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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen takımlar belli oldu.

04.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:56Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen takımlar belli oldu.
Adana Atatürk Salonu'nda, ikinci gün maçlarının ardından Galatasaray'ı 81-66 yenen Belediyespor ile OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup eden TRC İnşaat yarı finale yükseldi.
İzmit Belediyespor ve Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde eşleşti.
Dün oynanan maçların ardından yarı finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi yarı finalin diğer ayağında eşleşmişti.
Yarın yarı final müsabakaları kapsamında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi 17.30'da, İzmit Belediyespor ile Beşiktaş TRC İnşaat ise 20.30 karşılaşacak.
Organizasyonda final müsabakası 6 Mart'ta yapılacak.

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Kaynak: AA

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4.03.2020 23:14:23