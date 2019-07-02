02.07.2019 17:38
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Basketbol kursu başladı

Basketbol kursu başladı

Keşan Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında açılan basketbol kursu, 2 Temmuz 2019 Salı günü başladı.

Kurs, Keşan Belediyesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk tarafından veriliyor.

Basketbol kursu salı ve perşembe günleri küçük, orta ve büyük yaş olmak üzere 3 grupta veriliyor.

Hareketli yaşamın sağlık için bir gereklilik olduğunu belirten Buruk, "Futbol ve voleybol kurslarımızın ardından basketbol kursumuz da başladı. Yaz Spor Okulu kapsamındaki kurslarımıza ilgi yoğun. Basketbol kursumuz haftada 2 gün 3 gruba veriliyor. Çocuklarımızın aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için veliler tarafından spora yönlendirilmelerinde fayda var. Tüm çocuklarımızı Yaz Spor Okulu kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.

Yaz Spor Okulu'yla ilgili detaylı bilgi için 0 543 215 69 77 No'lu telefondan da bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Bültenler
basketbol, Keşan, Güncel

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