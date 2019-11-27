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Basketbol Kurtuluş Kupası'nda 7. Randevu

98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası ve Yıldızlar Şenliği, parke üzerinde 400'ün üzerinde sporcunun mücadelesine sahne olacak.

27.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:03Basketbol Kurtuluş Kupası'nda 7. Randevu

Belediyesi, Gençlik ve İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 7. Geleneksel Kurtuluş Kupası ve Yıldızlar Şenliği'nde 2 farklı kategoride 26 okul basketbol takımı mücadele edecek. Parke üzerinde yarışma fırsatını yakalayan potanın genç dev adamlarının ve perilerinin keyif dolu müsabakaları, 12 Aralık 2019 tarihine kadar Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde devam edecek.

Potada 2004-2006 doğumlu gençlerin mücadele edeceği 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası'nda şampiyonlar, 52 farklı müsabakanın sonunda belirlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda bölgesel ve ulusal liglerde görev yapan klasman hakemler, aday hakemlerle birlikte sahada düdük çalarak, göreve yeni başlayan hakemlerin gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

GENÇLERİMİZLE BULUŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Resmi gün ve bayramların tamamında kültür, sanat ve spor etkinlikleri organize etmekten ve bu organizasyonlarda çocuklar, gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası ve Yıldızlar Şenliği organizasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası ve Yıldızlar Şenliği'nde; 17 erkek,9 kız toplam 26 okul basketbol takımından 400'ün üzerinde sporcuyu parke üzerinde misafir edeceğiz. Organizasyonda müsabakalar dışında düzenleyeceğimiz Yıldızlar Şenliği ile sporcularımızın keyifli zamanlar geçirmesini amaçladık. Skorların ve sonuçların ikinci planda olduğu müsabakalarda temel amacımız; gençlerimizin müsabaka tecrübelerini arttırmak ve onların sosyalleşebilmelerini sağlamak. Resmi gün ve bayramların tamamında kültür, sanat ve spor etkinlikleri organize etmekten ve bu organizasyonlarda çocuklarımız, gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Organizasyona katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyorum. Potada gençleri buluşturan organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."


Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Güncel

Kaynak: Bültenler

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