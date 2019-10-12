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Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Basketbol Ligin'de oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı maçında destek mesajı verildi.

12.10.2019 19:01Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Basketbol Ligin'de oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı maçında destek mesajı verildi.

Maç öncesi seremoniye "Barış Pınarı harekatında kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartla çıkan iki takım oyuncuları seyircilerden büyük alkış aldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan önce her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Maça gelen taraftarlar bayrakları sallayarak güzel görüntüler oluşturdu. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Barış Pınarı Harekatı, basketbol, Bandırma, Spor

Kaynak: İHA

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