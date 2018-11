Basketbol Milli Takımlar Ana Sponsoru Bilyoner!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Bilyoner arasında imzalanan anlaşma kapsamında Bilyoner, 3 yıl boyunca hem erkek hem de kadınlar milli basketbol takımı formalarının şortlarında yer alacak. Basketbol Milli Takımlarının uluslararası başarılarına katkı sağlayacak sponsorluk anlaşması, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın katıldığı törende imzalandı.

TÜRKOĞLU: "BİZLERE VERDİKLERİ DESTEK, SPONSORLARIMIZ İÇİN İTİBAR KAYNAĞI"

Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden itibaren federasyonumuzun temel hedefleri arasına koyduğumuz her başlıkta, sürekli gelişimi ve ilerlemeyi başarmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün federasyonumuzun gelirlerinin yüzde 80'ini pazarlama anlaşmalarımız ve yönettiği projeler oluşturuyor. Basketbolun heyecanı, geniş kitlelere ulaşması ve bu süreçte de birbirinden değerli marka ve kurumların desteğini alması ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz de her gün artan bir heyecan ve kararlılıkla çalışarak bu desteği sponsorlarımız için bir itibar kaynağına dönüştürüyoruz. Bugün Bilyoner.com ile imzaladığımız anlaşma her iki taraf için de önemli bir adım. Bizleri her zaman gururlandıran Ay-yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur ve bu sorumluluğu paylaşırken herkesin aynı heyecanı duyması bizler için büyük gurur kaynağıdır. 2021 yılı sonuna kadar Milli Takımlar Ana Sponsorumuz olmak üzere imzalayacağımız sözleşme için başta Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim."

HİTAY: "MİLLİ TAKIMLARIMIZA DESTEK OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise imza töreninde şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com olarak, 3 yıllığına Türkiye A Milli Basketbol Takımları Ana Sponsoru olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 15 yıldır Spor Toto'nun yasal bayisi olarak, 3.5 milyona yakın üyemizle birlikte spordan kazandığımızı spora aktarmaya devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi 2016 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne ana sponsor olmuş ve lige 3 sezon boyunca ismimizi vermiştik. Yine aynı yıl Erkekler Basketbol Ligi özelinde hâlâ devam etmekte olan bir sponsorluk anlaşması daha imzalayarak, ligin resmi bahis sponsoru unvanını almıştık. Bu yeni sponsorlukla hem basketbola verdiğimiz desteği sürdürüyor hem de kendi değerlerimize, milli takımımıza yatırım yapıyoruz. Basketbol federasyonumuza, erkekler ve kadınlar basketbol ligi sponsoru olarak geçmişte verdiğimiz desteği Milli Takımlar seviyesine taşımaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu paylaşmak isteriz."