23 Kasım 2018, 18:02
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Basketbol Milli Takımlarına Sponsor Desteği

Basketbol Milli Takımlarına Sponsor Desteği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımlar ana sponsorluğu için Bilyoner ile sözleşme imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında Bilyoner, 3 yıl boyunca hem erkek hem de  kadın milli takım formalarının şortlarında yer alacak.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin  Hitay, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen törende sponsorluk  anlaşmasına imza attı.
Hidayet Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, Bilyoner.com'un ilk  günden bu yana Türk sporuna katkı verdiğini ve bu şekilde örnek olduğunu  belirterek, "Daha önce Kadınlar Basketbol Ligi'ne 3 yıllığına sponsor olmuşlardı.  Şimdi 2021 yılına kadar milli takımlar ana sponsoru olacak. Emin Hitay'a teşekkür  ediyorum. Bilyoner.com ile anlaşma her iki taraf için de önemli. Milli takımların  gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.
Türk basketbolunun sporun yükselen yıldızı olmaya devam ettiğini  vurgulayan Türkoğlu, "Uluslararası organizasyonlarda aldığımız başarılar,  federasyonumuzun dünya çapındaki organizasyon yeteneği, bu yükselişte önemli rol  oynuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren federasyonumuzun temel ilkeleri  arasına koyduğumuz gelişme ve ilerlemeyi başarmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün  federasyonumuzun gelirlerinin yüzde 80'ini pazarlama anlaşmalarımız ve yönetilen  projeler oluşturuyor. Bu anlamda tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Basketbolun  geniş kitlelere ulaşması, ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir."  ifadelerini kullandı.
Hitay: "Basketbola desteğimizi sürdürüyoruz"
Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, milli takımlara 3  yıllığına sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne verdikleri desteğin yanı sıra,  erkekler liginde de devam eden anlaşmalarının bulunduğuna dikkati çeken Hitay,  " Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com olarak, 3  yıllığına A milli basketbol takımları ana sponsoru olduğumuzu duyurmaktan  mutluluk duyuyoruz. Basketbola desteğimizi sürdürüyoruz. Kendi değerlerimizle  milli takıma yatırım yapıyoruz. Erkekler ve kadınlara verdiğimiz desteği, milli  takım seviyesine taşımaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecekte de Türk sporuna desteklerinin süreceğini kaydeden Hitay,  "2016 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne ana sponsor olmuş ve lige 3  sezon boyunca ismimizi vermiştik. Yine aynı yıl erkekler basketbol ligi özelinde  hala devam etmekte olan bir sponsorluk anlaşması daha imzalayarak, ligin resmi  bahis sponsoru unvanını almıştık. 3,5 milyon üyemizle spordan kazandığımızı spora  aktarmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye,Bilyoner,basketbol

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