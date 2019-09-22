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Basketbol: Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 84-74 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

22.09.2019 18:52Basketbol: Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 84-74 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında sarı-lacivertli takım, Yunan rakibi karşısında ilk yarıyı 48-33 geride tamamladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 84-74 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu 14, Berkay Candan 13, Tarık Biberovic ise 11 sayı üreterek çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Panathinaikos, Fenerbahçe, Yunanistan, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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