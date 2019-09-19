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Basketbol: Pınar Protein Kupası

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 75-73 mağlup etti.

19.09.2019 21:58Basketbol: Pınar Protein Kupası
Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 75-73 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-19 üstün geçen Igokea devreyi 43-31 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren ve üçüncü periyodu 61-51 üstün tamamlayan Igokea müsabakadan da 75-73 galip ayrıldı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de 17 sayı kaydeden Andrew Andrews karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Igokea'da ise Keenan Evans 16 sayı ile mücadele etti.
Turnuva yarın saat 19.00'da Pınar Karşıyaka-Igokea müsabakasıyla devam edecek.

Arel Üniversitesi, Bosna - Hersek, Büyükçekmece, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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